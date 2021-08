Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, afirma ca masura neimpozitarii salariului minim pe economie, sustinuta de USR-PLUS in campania electorala, este prevazuta in programul de guvernare. El explica faptul ca, potrivit celor sustinute de USR-PLUS, ar urma sa fie neimpozitate nu doar salariile minime,…

- Intrebat miercuri seara, intr-o emisiune televizata, cum comenteaza dezvaluirile privind trecutul premierului care a fost retinut, in SUA, pentru conducere sub influenta alcoolului, ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a raspuns ca sunt alte subiecte care ar trebuie sa ii intereseze pe romani, el dand…

- Neimpozitarea salariului minim ar putea fi o solutie pentru pastrarea fortei de munca în tara, iar aceasta masura va începe la 1 ianuarie 2022 într-un sector privat, care ar putea fi HoReCa, a declarat miercuri, într-o conferinta de presa, ministrul Economiei, Claudiu Nasui.…

- „Statul nu creeaza valoare. Valoarea este creata de cei care muncesc, de antreprenori care preiau riscuri, care aloca un capital, iar statul trebuie sa-i ajute pe oamenii aceștia sa aiba cat mai puține poveri. Sunt de parere ca sectorul public trebuie sa invete de la cel privat. In privat exista motorul…

- Odata cu incetarea activitatii Parlamentului prin intrarea alesilor intr-o vacanta de doua luni, atentia opiniei publice se va indrepta spre activitatea guvernului. Pe de o parte Forin Citu va fi avantajat in batalia interna din PNL, pe de alta parte are ocazia sa arate in detaliu activitatea guvernului.…

- Romania nu va mai avea atașați in turism in ambasade care sa promoveze in strainatate destinațiile autohtone. Ministrul Economiei a decis sa rolul acestora poate fi suplinit de angajații instituției pe care o conduce. Mircea-Titus Dobre, fostul ministru al Turismului, spune ca suntem singura țara din…

- Guvernul vrea sa introduca un nou tip de plata: venitul minim de incluziune. Veste importanta pentru sute de mii de romani: apare un nou tip de venit in tara noastra. Banii dati de stat ii vor ajuta pe asistatii social sa se angajeze si sa primeasca o parte din ajutorul social chiar in timpul in care…

- De asemenea, PSD cere USR-PLUS sa fie consecvent principiilor pe care le-a fluturat pana acum in ochii alegatorilor si sa retraga sprijinul politic ministrului Nasui, astfel incat acesta sa poata fi inlocuit in cel mai scurt timp de o persoana competenta", precizeaza comunicatul PSD.Potrivit PSD, "prin…