“Din fiecare 100 lei castigati de un roman, statul ia aproape jumatate. Povara fiscala pentru un salariat roman obisnuit este si anul acesta sufocanta. 46.32% din salariu, adica aproape jumatate din veniturile noastre, se duc in taxe si impozite. Daca punem la socoteala restul taxelor si accizelor platite de romani, trecem clar peste jumatate. In fiecare an, romanul obisnuit munceste 170 de zile doar ca sa isi plateasca darile la stat. Practic, jumatate din ziua de munca a romanilor este petrecuta doar in slujba statului, si abia apoi pentru propriile familii”, afirma Claudiu Nasui, vineri, intr-o…