- Claudiu Nasui este primul ministru care a implementat startegia ceruta de premierul Florin Cițu pentru elaborarea unor controale amanunțite la instituții de stat la Centrul Național de Invațamant Turistic, instituție aflata sub controlul adirect al Ministerului Economiei.Aceasta instituție a acordat,…

- ​”Nu mai trebuie sa acceptam sa-și bata cineva joc de banii contribuabililor. CNIT, o companie de stat din subordinea ministerului economiei, nu face nimic pe bani mulți. Compania exista de mulți ani și ar trebui, în teorie, sa se ocupe de cursuri pentru specializarea personalului din turism,…

- Ordonanța de Urgența care prevede acordarea de ajutoare totale in valoare de 500 milioane euro pentru sectorul HoReCa, puternic afectat de restricțiile din perioada pandemiei COVID-19, a fost publicata joi, 31 decembrie, in Monitorul Oficial, a informat Ministerul Economiei. Numarul estimat de beneficiari…

- Vicepremier va fi Dan Barna. Va fi sustinut Catalin Drula la Ministerul Transporturilor, Claudiu Nasui la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stelian Ion la Ministerul Justitiei, Cristian Ghinea la Ministerul Investitiilor si

- O noua serie de consultari la Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis va discuta astazi, din nou, cu partidele politice parlamentare in vederea desemnarii premierului. Astfel, incepand cu ora 15.00, vor merge la Palatul Cotroceni PSD, PNL, Alianța USR-PLUS, AUR, UDMR, minoritațile, altele decat cea maghiara. …

- Ministerele viitorului guvern. Ce nume sunt vehiculate. PNL va conduce Secretariatul General al Guvernului – surse Numele vehiculate pana la aceasta ora pentru ministerele viitorului guvern ii anunta pe Raluca Turcan sau Sorin Campeanu pentru Ministerul Educatiei si pe Vlad Voiculescu pentru Ministerul…