Nastratin Hogea, pilde pentru vremea pandemiei.  HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

- Inițiativa Inaltpreasfințitului Teodosie a starnit controverse, mai ales intre și de catre neinițiați, de aceea am dorit sa lamurim chestiunea, pentru cititorii noștri, chiar cu Sfinția Sa, care in aceasta noapte va oferi credincioșilor Sfanta Lumina adusa la Constanța de Paști de la Ierusalim. Victor…

- La jumatatea anilor 20, provincia pontica se afla pe un vizibil drum ascendent in ceea ce priveste situatia economica. Mai erau numeroase probleme de rezolvat, dar, cel putin in comunele urbane ale celor patru judete Constanta, Caliacra, Durostor si Tulcea , multe sectoare de activitate comert, industrie…

- Invierea Domnului este sarbatoarea luminoasa a crestinatatii care ne incre-dinteaza, peste veacuri, ca pacatul a fost sters, moartea a fost invinsa si diavolul a fost infrant. Din zorii acelei Duminici memorabile, cand mormantul lui Iisus de la poalele Golgotei ramane gol, avem certitudinea ca, atunci…

- Scrisoarea pastorala a Preasfintitului Parinte Ignatie, Episcopul Husilor, la slavitul praznic al Invierii Domnului nostru Iisus Hristos, anul mantuirii 2020:„Cei mai multi oameni cred in Invierea lui Hristos, dar foarte putini sunt cei ce o au si o vad in chip curat; cei ce n-au vazut-o insa…

- Invierea Domnului este sarbatoarea luminoasa a crestinatatii care ne incre-dinteaza, peste veacuri, ca pacatul a fost sters, moartea a fost invinsa si diavolul a fost infrant. Din zorii acelei Duminici memorabile, cand mormantul lui Iisus de la poalele Golgotei ramane gol, avem certitudinea ca, atunci…

- Fiecare zi din Saptamana Patimilor are o semnificatie deosebita pentru credinciosi, in asteptarea momentului Invierii Domnului. Este ziua in care Iuda l-a vandut pe Iisus pentru 30 de arginți și tot ziua in care se face pomenirea femeii pacatoase care, in dorinta de a i se ierta pacatele, a spalat cu…

- MESAJE DE PASTE 2020. FELICITARI DE PASTE 2020. URARI ȘI SMS-uri DE PASTE 2020. Avem urari și mesaje potrivite pentru mama, tata, sora, frate, bunic, bunica, verișoara, var, matușa, unchi, soacra, șef, nașa, soție, iubita, prieteni etc! Mesaje de Paște 2020 pentru cei dragi Sper sa nu te ocoleasca…

- • Ortodox: Sf. cuvios Ioan Casian Romanul si Gherman din Dobrogea • Greco-catolic: Sf. Casian Romanul, cuvios. Pomenirea tuturor cuviosilor sihastri si calugari • Reformat: Elemer • Romano-catolic: Sf. Augustin Chapdelaine, preot martir