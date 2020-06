Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și Sânzienele – singura sărbătoare păgână din calendarul creștin ortodox In fiecare an, pe data de 24 iunie se celebreaza nașterea Sfantului Ioan Botezatorul, cel care l-a botezat pe Domnul Iisus in apa Iordanului. El este singurul sfant sarbatorit de Biserica Ortodoxa și in ziua nașterii sale. Aceasta zi este cunoscuta in popor și sub denumirea de Sanziene sau Dragaica fiind sarbatoarea soarelui, dragostei și a poftei de viața. Sanzienele, sau Dragaica, este singura sarbatoare pagana admisa in calendarul crestin ortodox care consemneaza in aceeasi zi si Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul. Sfantul Ioan Botezatorul este ultimul proroc al Vechiului Testament si, totodata,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

