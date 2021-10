Nașterea „partidelor zombi”. Un profesor eston explică pericolul politicienilor populiști pentru societate Unele partide politice din Europa sau din lume se afla intr-o forma de regresie care poate fi numita „zombificare”, scrie profesorul Universitații Tartu din Estonia, Juri Saar, care folosește acest termen pentru a descrie populismul unor partide precum cel republican din SUA, cel conservator din UK sau cel condus de Viktor Orban in Ungaria. Pericolul este ca populiștii risipesc capitalul social și material caștigat in timp de societați și ca in schimbul unor promisiuni nerealizabile, ei cer cat mai multa putere, mai scrie profesorul, in analiza publicata de site-ul televiziunii publice estone… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

