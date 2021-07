Nașterea Păianjenului Universal In aceasta zi a anului 1423, in orașul Bourges, s-a nascut cel ce avea sa fie Ludovic al XI-lea al Franței, un rege care a ramas in istorie drept „paianjenul universal”, din cauza comploturilor pe care le-a urzit și a dușmanilor pe care i-a prins in cursa, dupa ce a pus capat puterii feudale a […] The post Nașterea Paianjenului Universal first appeared on Suceava News Online . Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

