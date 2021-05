Stiri pe aceeasi tema

- In varsta de doar 25 de ani, femeia a fascinat natiunea din Africa de Vest si a atras atentia liderilor sai. Cand medicii au anuntat, in martie, ca aceasta necesita ingrijiri de specialitate, autoritatile au intervenit, iar femeia a fost transportata pe calea aerului in Maroc, unde a și nascut.''Nou-nascutii…

- Mihai Morar are o invitata cu totul speciala in ediția din aceasta saptamana a podcastului „Fain & Simplu”. Mirela Retegan, o voce cunoscuta nu atat datorita rolului de „tanti prezentatoarea” de la Gașca Zurli, cat mai ales datorita ideii pentru care lupta: aceea de a face cat mai mulți copii și cat…

- Invitatul lui Mihai Morar in episodul cu numarul 13 al podcastului Fain & Simplu este un om cu totul special: @smiley_omul. Smiley este un artist pe care nu ai cum sa nu-l apreciezi, fie ca ai ținut sau nu cu echipa lui de la ”Vocea Romaniei”, fie ca ești sau nu fan ”Romanii au Talent”, fie ca i-ai…

- Jucatoarea Simona Halep a declarat, vineri, la plecarea in SUA la turneul de la Miami, ca a doua doza a vaccinului impotriva coronavirusului i-a fost administrata cu doua zile mai devreme decat era programata si ca nu a avut nicio reactie adversa. „Sunt mai linistita, am si facut virusul, asa ca ma…

- Numarul pacienților infectați zilnic cu noul coronavirus va crește in urmatoarea perioada, spune medicul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS. Acesta a declarat vineri seara, la Digi24, ca e posibil ca numarul cazurilor sa ajunga din nou la 10.000 pe zi, dar daca populația din categoriile…

- Unul din cinci copii din cadrul Uniunii Europene se simte nefericit și ingrijorat referitor la viitorul sau. STUDIU Pandemia de COVID-19 a impins și copiii și tinerii spre „prapastia” stresului și a incertitudinii. Un studiu realizat de catre ChildFund Alliance, Eurochild, Salvați Copiii, UNICEF și…

- Viata ei s-a schimbat complet din 2018, cand medicii i-au pus diagnosticul: scleroza multipla. A facut ulte tratamente, dintre cele mai dureroase, a suferit mult, dar acum are zambetul pe buze, isi continua viata. Copilul si iubitul sunt cei care o sprijina neconditionat.

- Vasile Vaduva, barbatul de 69 de ani, din municipiul Targu Jiu, care a primit gresit rapelul vaccinului anti COVID-19 de la Moderna, in conditiile in care in prima faza a primit serul de la Pfizer-BioNtech, le-a povestit jurnalistilor despre aceasta eroare care a avut loc.