Naşterea Maicii Domnului: Sfânta Marie Mică, „ziua harului”. Tradiții și superstiții Nasterea Maicii Domnului – Sfanta Marie Mica – este praznuita in fiecare an pe 8 septembrie. Este prima sarbatoare a anului bisericesc. Ea marcheaza inceputul bucuriei in lume, dar si nasterea speranței in sufletele credincioșilor. Se vorbește despre trei „zile sacre”. Credincioșii din Bistrița-Nasaud și din Transilvania sunt așteptați azi la manastirea din Piatra Fantanele. Manastirea are hramul Nașterii Maicii Domnului, iar de cateva zile, maicuțele au pregatit altarul de in aer liber. Slujba religioasa va fi oficiata – așa cum se intampla de cațiva ani incoace – de Mitropolitul Clujului, Maramureșului… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

