- Crestinii ortodocsi si catolici sarbatoresc, la 8 septembrie, Nasterea Maicii Domnului, zi care poarta numele popular de Sfanta Maria Mica. Conform credintei crestine, Fecioara Maria s-a nascut in urma unei minuni, din parintii Ioachim si Ana, ajunsi la batranete fara prunci. Maria a fost persoana umana…

- Echinoctiul de toamna are loc atunci cand Soarele traverseaza Ecuatorul din emisfera nordica in cea sudica, scrie Agerpres. In emisfera nordica, echinoctiul de toamna are loc in momentul in care longitudinea aparenta a Soarelui este de 180 grade. In aceasta zi, in emisfera australa incepe primavara. …

- Probabil una dintre cele mai disputate batalii electorale din aceasta toamna va avea loc la Dumbravita, una dintre cele mai bogate comune nu doar din Timis, ci din Romania. Cel putin trei candidati, daca nu patru, pornesc cu sanse reale pentru a deveni, din toamna, viitorul primar al comunei periurbane.…

- Voluntarii asociației Acasa in Banat vor zugravi 30 de case din satul Racovița, din Timiș. Va avea loc a doua ediție a evenimentului Color the Village (Coloreaza satul). Voluntarii vor zugravi 30 de case, in perioada 17-19 septembrie 2020, la Racovița – județul Timiș. Cu maști și manuși pentru voluntari…