Naștere rară la Maternitatea Botoșani O tanara in varsta de 21 de ani a trecut printr-o naștere rara, susțin medicii de la Spitalului Judetean de Urgenta „Mavromati”. Aceasta a devenit mama unui baiețel perfect sanatos care cantarește 5.260 de grame. Bebelușul de peste 5 kilograme s-a nascut la Maternitatea Botoșani. Mama a nascut pe 15 martie. La nastere, baietelul nou-nascut a primit nota 9. „Mama si nou-nascutul au ramas sub supraveghere medicala, starea celor doi fiind buna”, a afirmat unul dintre medicii sectiei, conform Agerpres. Medicii spun ca nasterile unor copii cu greutatea de peste cinci kilograme sunt rare. In luna august… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

