Stiri pe aceeasi tema

- O ambulanta SMURD, in care se aflau un copil si mama lui si care avea semnalele acustice si luminoase in functiune, s-a ciocnit, luni seara, cu un autoturism, pe Soseaua Kiseleff din Capitala, iar in urma impactului autospeciala s-a rasturnat. Cei doi pacienti au fost preluati de o alta ambulanta, fiind…

- Un accident a avut loc in aceasta dimineața in jurul orei 10.45 pe DN2 E85, in zona comunei Garoafa. Din primele informații, sunt implicate 2 autoturisme. La fața locului intervin polițiștii, pompierii de la Detașamentul Focșani cu o autospeciala, un echipaj SMURD de descarcerare și ambulanța și Serviciul…

- Iubitorii de arhitectura si istorie se vor putea bucura, incepand cu data de 10 decembrie, de o expozitie in care vor fi prezentate zeci de obiective turistice din opt judete, salvate dupa ce au fost restaurate de voluntarii din proiectul „Ambulanta pentru Monumente”, sprijinit de catre Printul Charles,…

- Un numar de 18 persoane au fost evacuate, alte trei au fost intoxicate cu fum si una a suferit un atac de panica in urma unui incendiu izbucnit, luni seara, intr-un bloc din municipiul Galati, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Galati. Potrivit sursei citate, Detasamentul de Pompieri…

- Ore in sir, elicopterul SMURD a fost tinut la sol din cauza cetii. In cele din urma, vazand ca ceata persista, medicii au decis sa-l transfere cu autospeciala. Grozavia s-a produs la Manzati, comuna Ibanesti, in timp ce parintii copilului se aflau in curte, unde hraneau animalele. Mama copilului pusese…

- Accidentul din Pitesti in urma caruia o ambulanta SMURD s-a rasturnat si mai multe persoane au fost ranite a fost surprins de o camera de supraveghere din interiorul vehiculului sanitar. In imagini se vede cum, dupa momentul impactului, paramedicii aflati in autoutilitara sunt aruncati ca niste manechine…

- O ambulanța s-a rasturnat in centrul orașului Pitești, dupa o coliziune cu o alta mașina. Un pasager și trei membri ai echipajului de urgența au fost raniți destul de serios. Ambulanța era in misiune, avand pornite semnalele acustice și luminoase, au stabilit polițiștii care au ajuns la fața locului…

- O ambulanța SMURD de prim ajutor calificat care se deplasa catre un caz a fost acroșata de catre un autoturism și s-a rasturnat pe partea laterala stanga in municipiul Pitești, pe strada Republicii, susțin reprezentanții ISU Argeș. In urma accidentului, trei paramedici și un voluntar, aflați…