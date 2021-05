Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Mali, in varsta de 25 de ani, a nascut noua bebeluși – cu doi mai mulți decat au detectat medicii in timpul ecografiilor. Halima Cisse a nascut cei 9 copii in Maroc, guvernul din Mali asigurand zborul pentru investigații medicale amanunțite. Cele cinci fete și patru baieți s-au nascut…

- Tanarul are 27 de ani, este din Vișeul de Sus, iar in noaptea de duminica spre luni, s-a autoincendiat. Barbatul era cuprins de disperare din cauza unei datorii de 5000 de euro pe care nu reușea sa o achite. Mama lui a alertat polițiștii și pompierii. Chinuit de gandul ca nu iși poate achita datoria,…

- Centrul Infotrafic anunța ca duminica dupa-amiaza este aglomerație și se sta in coloana la intrarea in București, atat de pe A1, cat și de pe A2. Sunt valori intense de trafic in zona lucrarilor de pe Autostrada Soarelui, pe tronsoanele kilometrice 11 – 17 și 27 – 33, unde traficul se desfașoara doar…

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, dr. Andreea Moldovan, a anuntat intr-o conferința de presa ca aproximativ 90 de copii sunt internati in spitalele din țara cu cu diverse forme de COVID-19. Dintre aceștia, cinci sunt intubați. Noua copii sunt in stare grava, iar cinci sunt intubați „Sunt…

- Spania a anunțat ca au fost descoperite alte doua cazuri de reacții adverse la serul produs de compania AstraZeneca, in total raportand trei astfel de cazuri. Ultimele doua sunt persoane care s-au vaccinat in ultimele 16 zile și care au dezvoltat tromboze in locații care nu sunt cele mai frecvente.…

- La inceputul anului școlar au fost distribuite in școli 1.500.000 de teste rapide. Pana in prezent au fost facute doar 5000. “Aceste teste antigen rapide au fost considerate de unii prainti invazive”, a declarat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu la Digi24 care considera ca testele pe baza de saliva…

- Potrivit ultimelor date transmise de Ministerul Sanatații 600 de elevi care au participat fizic la orele de curs in perioada 8 – 17 februarie au fost confirmați pozitiv cu coronavirus, informeaza MEDIAFAX. Ca urmare a cazurilor de infectare, 542 de clase și- au suspendat cursurile in ultima saptamana,…

- Daca dirigintele sau invațatorul este anunțat ca un elev are simptome, copilul sta acasa și nu primește absențe, a explicat, duminica, ministrul Educației la Realitatea PLUS. Sorin Cimpeanu a precizat ca aceasta metoda va permite o distanțare mai mare a elevilor in clase. „Elevii care au simptome. Simptomele…