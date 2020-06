Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat ca este posibil ca viitorul vaccin anti-coronavirus sa nu aiba valabilitate pe viata. Doctorul a adaugat ca sunt aproximativ 80 de vaccinuri in cercetare."Se poate ca vaccinul (n.r. anti-COVID-19) sa nu fie pe viata. Nu este…

- Este putin probabil ca viata sa revina la normal chiar daca cele mai severe restrictii vor fi ridicate, iar masurile de distantare ar putea fi aplicate pentru restul anului si chiar mai mult, a declarat joi premierul Scotiei, Nicola Sturgeon, informeaza Reuters, citata de Agerpres. "O revenire la…

- Medicii, președintele țarii Igor Dodon și premierul Ion Chicu au acționat cel mai bine și corect in perioada de criza, provocata de COVID-19. Sunt datele sondajului „Masurarea impactului socio-economic al COVID-19”, realizat de IDIS Viitorul in perioada martie-aprilie 2020. Cetațenii au fost invitați…

- Fost fotbalist, antrenor și conducator, Adrian Lucaci s-a stins din viața la varsta de 53 de ani dupa o lupta indelungata cu o boala incurabila. Nascut pe 28 iunie 1966, Adrian Lucaci și-a inceput cariera de fotbalist la Rapid Arad, acolo unde, la varsta de 16 ani, debuta in Divizia B. In 1984 facea…

- PSD considera ca prin ascunderea adevarului se creeaza o perceptie de falsa siguranta care afecteaza grav nivelul de conformare voluntara a cetatenilor la restrictiile impuse de Guvern in contextul starii de urgenta si solicita o serie de date ''foarte exacte'' cu privire la epidemia…

- Prioritatile pentru Ministerul Sanatatii in perioada urmatoare Premierul Ludovic Orban a declarat vineri , dupa o sedinta la ministerul sanatatii, ca vor fi pastrate aceleasi directii de actiune în lupta împotriva noului coronavirus, obiectivul fundamental fiind acela de a apara sanatatea…

- Prin autoizolarea la domiciliu a sute de milioane de oameni in intreaga lume, pandemia de coronavirus a devenit, indubitabil, un fenomen global. Daca arunci un ochi, timp de cateva zile, in presa internaționala,este ușor de observat ca marii lideri ai lumii, USA, China, Uniunea Europeana,Israel au intrat,…

- Premierul Ludovic Orban le-a transmis cetatenilor romani aflati in strainatate ca dreptul acestora de a veni in tara nu va fi restrans, dar, in functie de zona din care vin, au obligatia "fie sa intre in carantina, fie sa intre in izolare pe o perioada de 14 zile"."Le transmit tuturor cetatenilor…