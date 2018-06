Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a declarat ca joi ca invalidarea mandatului obtinut de Andrei Nastase la alegerile din Chisinau reprezinta o incalcare a legii si a principiilor democratice si o chestiune de securitate in zona.

- Academia Rapid incheie sezonul cu returul meciului de baraj pentru promovarea in Liga 3 contar celor de la AFC Singureni, in tur visiniii castigand cu 7-0. Dar, fanii vor avea parte de o supriza de proportii cu ocazia implinirii a 95 de ani de la infiintarea clubului, informeaza academiarapid.ro.…

- Ioan Neculaie (61 de ani), fostul patron al FC Brasov, va fi elibrat conditionat din inchioare. Milionarul fusese condamnat definitiv in noiembrie 2017. Decizia de eliberare a fost luata de Tribunalul Brasov. Lui Neculaie i-au fost contopite doua pedepse primite cu suspendare in momentul cand a…

- Liderul partidului de guvernamant, Vlad Plahotniuc „a aruncat la coș voturile chișinauienilor pentru ca nu-l vrea pe Andrei Nastase". Declarația aparține deputatului roman Matei Dobrovie, dupa ce astazi Judecatoria Chișinau nu a validat mandatul de primar al Chișinaului. Dobrovie s-a declarat revoltat…

- Simona Halep (1 WTA) isi poate trece in cont inca un trofeu, unul pe care l-a mai castigat, dupa ce s-a incoronat "Regina" la Paris odata cu castigarea Roland Garros. Liderul mondial se lupta cu alte trei jucatoare pentru titlul de jucatoarea lunii mai. Site-ul WTA a anuntat nominalizarile…

- Liderul PPDA, Andrei Nastase, care a câștigat cursa pentru primaria Capitalei, în detrimentul socialistului Ion Ceban, este susținut de liderul ”Partidului Nostru” Renato Usatîi, fost primar de Balți, cercetat penal în Moldova și fugit la Moscova. Renato…

- „Noi nu avem o decizie a Curtii Constitutionale pana la acest moment. Avem un comunicat. In momentul in care decizia CCR, care cuprinde si dispozitivul si motivarea, va fi publicata in Monitorul Oficial, o sa asteptam sa vedem ce face presedintele si vom decide si vom actiona in consecinta. Nu vom fi…

- Ceva asemanator spunea și Emil Constantinescu despre bombardamentele NATO in Iugoslavia Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, ca atacul cu rachete al SUA, Angliei si Frantei asupra Siriei a fost o reactie necesara pentru a avertiza regimul de la Damasc si pe aliatii acestuia,…