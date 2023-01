Năstase intervine în noul scandal Petrom OMV: E important să examinăm și post privatizare Discuțiile aprinse din spațiul public legate de vanzarea pachetului de acțiuni Petrom catre OMV, in urma cu aproape doua decenii, au intrat și in atenția fostului premier Adrian Nastase, in mandatul caruia s-a inregistrat tranzacția. Fostul prim ministru spune ca ar trebui o mai mare atenție pentru modul cum au fost respectate clauzele post – privatizare. Cat privește contractul de privatizare, e desecretizat deja din 2016. „Am aflat ca, in seara asta, se va discuta la Realitatea plus contractul de privatizare a Petrom. Sper ca vor fi invitați și cei care au negociat contractul și care cunosc… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

