Liderul Platformei DA, Andrei Nastase, cere investigarea invalidarii alegerilor locale din 2018, in urma carora a fost ales primar general al Capitalei. Nastase a depus un denunț in acest sens la Procuratura Generala, transmite publika.md. Politicianul considera ca anularea alegerilor a fost o acțiune premeditata, iar deciziile instanțelor de judecata au fost planificate in prealabil pentru a fi u