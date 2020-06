Stiri pe aceeasi tema

- Liderul grupului parlamentar Pro-Moldova, Andrian Candu, a anuntat ca Pro-Moldova poarta discutii cu Platforma DA si PAS atat pe subiecte ce tin de demiterea Guvernului Chicu, cat si privind investirea unui nou Cabinet de Ministri.

- Pentru Maia Sandu și Andrei Nastase o eventuala alianța cu grupul parlamentar PRO Moldova, condus de Andrian Candu, este destul de periculoasa. Cei doi lideri ai Blocului ACUM ar putea repeta soarta lui Vlad Filat și Mihai Ghimpu. De aceasta parere este fostul deputat PDM, analistul politic Stela Jantuan.…

- Igor Dodon califica drept rușinos faptul ca 15 deputați care au intrat in Parlament pe lista PD s-au vindut și au trecut la coaliția Candu-Șor. Declarația a fost facuta in cadrul emisiunii Președintele raspunde. „Interesant business are Plahotniuc: mai intii a cumparat deputați comuniști pentru PD cu…

- Demisia in acest moment a actualului Guvern, precum si speranta proeuropenilor din Parlament ca oponenții actuali ai socialiștilor sa se poata aduna in jurul unui nou Cabinet de Ministri este nerealista. De aceasta parere este analistul politic Victor Ciobanu, intr-un interviu acordat postului de radio…

- Liderul grupului PRO Moldova din Parlament, Andrian Candu, este ghidat direct de nasul sau Vlad Plahotniuc, oligarh refugiat peste hotarele tarii. De aceasta parere este liderul PPDA, Andrei Nastase, intr-o intervenție live pe Facebook. {{439021}}„Vedeti cum s-au reactivat anumite grupari din Parlament?…

- „Astazi Filip are de ales între a mai sta câteva luni în fruntea PD-ului pentru a-i asigura un confort parlamentar lui Dodon sau sa lupte pentru propria-i demnitate și sa contribuie astfel la stoparea apariției unui nou Plahotniuc în Moldova„, considera jurnalistul…

- Hotarirea Curții Constituționale, privind legea, pentru care Guvernul Chicu și-a asumat raspunderea, „este un pic cam stranie”. Declarația aparține președintelui R. Moldova,Igor Dodon și a fost facuta in cadrul emisiunii Puterea a Patra de la N4. {{433456}}„Haideți sa spunem sincer ca e un pic cam stranie.…

- „Tara arde, globul arde, dar ei in momentul acesta fac remanieri in Guvern, Parlament”. Declaratia apartine liderului Partidului Comunistilor din Republica Moldova Vladimir Voronin si au fost facute in contextul ultimelor schimbari pe arena politica din tara. Totodata, fostul presedinte spune ca Partidul…