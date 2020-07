Stiri pe aceeasi tema

- E bine știut faptul ca Dima Trofim, prezentatorul de la Star Matinal, este mereu ambițios in tot ce iși propune, dar iata ca mai e și curajos! Tanarul și-a invins frica și a sarit cu parașuta de la 4000 de metri altitudine.

- Matinalii Dima și Nasrin așteapta in fiecare zi provocari care de mai de care de la telespectatorii Star Matinal! Astazi iata ca Dima este cel vizat, iar el a fost provocat sa stea in maini, insa a facut-o in stil propriu.

- Situației pandemiei in Romania nu este deloc una buna nici pe departe, insa vedetele de la noi fac tot posibilul astfel incat sa le fie bine. Daca unele dintre el iși gasesc activitați diverse pentru aceasta perioada, iata ca Dima Trofim, prezentatorul de la Star Matinal, se relaxeaza mai mult ca niciodata,…

- Este mare petrecere in platoul Star Matinal. Dima Trofim, Nasrin, Chef Munti, dar și asistenta Olga s-au pregatit intens pentru ca ziua de 1 mai sa fie așa cum se cuvine: muzica, șampanie, invitați, dar și gratare incinse, totul in direct la Antena Stars.

- Aflata in izolare la domiciliu acasa, la Constanța, Simona Halep, 28 de ani, 2 WTA, s-a apucat de gatit. Și face aproape zi de zi ceea ce știe cel mai bine: clatite.Uneori ii ies, alteori nu, dar marea sportiva nu dispera și cu zambetul pe buze o ia din nou de la capat a doua zi.”Faceam clatite și inainte,…

- Nasrin este una dintre cele mai apreciate vedete de la Antena Stars, insa prezentatoarea deține un mare secret atunci cand vine vorba despre silueta sa. Chiar și in plina pandemie de coronavirus, colega lui Dima Trofim de la Star Matinal se menține in forma și in exlusivitate pentru SpyNews.ro marturisește…

- Chiar daca se afla in izolare, Dima Trofim are mare grija sa-și mențina corpul in forma. Deși sala de sport pe care o frecventa in fiecare zi a fost inchisa in contextul pandemiei, noul prezentator de la Star Matinal a gasit imediat soluția.

- ”Nu este cazul sa dramatizam”, a declarat acesta, dupa anuntul plecarii. Tot el este cel care a anuntat numele succesorului sau, Dima Trofim, prezent si el in platoul emisiunii. In ultima sa emisiune, Andrei Stefanescu a tinut sa le aduca multumiri atat colegei sale de platou, cat si tuturor…