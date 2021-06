Stiri pe aceeasi tema

- Cu siguranța trupa A.S.I.A. a fost și va ramane in inimile tuturor, cu toate ca fetele au decis sa se destrame in urma cu 15 ani. Acum, intrebarea care sta pe buzele tuturor este legata de relația pe care o au Anca Neacșu, Irina Nicolae, Sorana Darclee Mohamad și Anemona Niculescu. Invitata in cadrul…

- Anca Neașcu de la A.S.I.A. a fost astazi invitata la Star Matinal, de la Antena Stars, și a oferit declarații incendiare despre relația cu soțul sau, dar mai ales, despre planurile de viitor. Unde mai puneți ca, pe langa proiectele viitoare din cariera muzicala, frumoasa artista iși dorește sa devina…

- Noi dezvaluiri bomba ies la iveala in cel mai controversat scandal din showbiz! Invitata la Star Matinal, de la Antena Stars, Bianca Rus a adus noi acuzații grave la adresa Lorennei. Artista a declarat ca interpreta i-a furat iubitul și a demontat toate zvonurile conform carora i-a copiat piesele.

- Radu Ștefan Banica e unul dintre cei 5 finaliști ai sezonului 16 Te cunosc de undeva. Astazi concurentul a intrat in pielea lui Gene Kelly și a cantat piesa "Singing in the rain" reușind sa impresioneze juriul.

- Cei mai tari maneliști din Romania, Jean de la Craiova și Vali Vijelie, au spus ”prezent” in platoul emisiunii ”Star Matinal” de la Antena Stars și au facut un show d zile mari, exact așa cum se cuvine pentru o așa zi cu insemnatate mare. Insa, dupa ce au cantat și au incantat pe toata lumea, cei doi…

- Dima Trofim va deveni tata de fetița. Iubita lui, alaturi de care traiește o poveste de dragoste distcreta de mai bine de un an, ii va darui o fetița, care va veni pe lume in luna septembrie a acestui an. Artistul a facut primele declarații. „Nu mi-a fost ușor sa spun pentru ca emoțiile ma copleșeau.…

- Suzana și Daciana Vlad, gemenele Maramureșului, așa cum au fost numite, au vorbit la Star Matinal de la Antena Stars despre cel mai greu moment al vieții lor. Cele doua artiste de muzica populara și-au deschis sufletul și au povestit despre durerea care le-a marcat, dupa ce și-au pierdut tatal de Revelion.

- Piticu’ de la Simplu și soția lui vor deveni parinți pentru a doua oara, la sfarșitul lunii viitoare. Cei doi mai au o fetița, in varsta de 5 ani. Artistul Ionuț Dumitru, pe numele lui real, a vorbit despre cum se simte soția lui și nu exclude posibilitatea de a mai avea copii pe viitor.„In luna mai,…