Stiri pe aceeasi tema

- Trei turiști, care din cauza zapezii au ramas blocați intr-o padure plina cu urși, au fost salvați de polițiști. Turiștii se aflau intr-o drumeție și s-au ratacit in timp ce se aflau in mașina. Incidentul s-a produs intr-o padure din județul Covasna. Cei trei membri ai unei familii au sunat…

- Directorul de la Piețe SA, Ioan Nasleu, a trimis un drept la replica dupa apariția dezvaluirilor facute de PRESSALERT.ro ca muncitori de la societatea municipalitații au fost trimiși de acesta sa lucreze la apartamentul secret din București. Cel devenit celebru pentru chefurile cu interlopii a susținut…

- Ioan Nasleu, directorul de la Piețe SA, a trimis, in vara anului trecut, o echipa de muncitori de la societatea aflata in subordinea Primariei Timișoara pentru a face reparații in apartamentul secret de la București. In acest timp ei erau pontați ca lucrand la Timișoara pentru societatea de piețe.…

- O femeie de 79 ani din sat Severinești, comuna Cazaneștia, Mehedinți, a plecat voluntar de la locuința și nu a mai revenit. Polițiștii fac apel la cetațeni pentru gasirea acesteia. Pe 11 februarie, polițiștii Secției Izvoru Birzii au fost sesizați de o femeie de 54 de ani, din municipiul București,…

- La aceasta ora, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza zece perchezitii domiciliare in municipiul Bucuresti si in judetele Bihor, Brasov, Maramures si Timis,

- Polițiștii din Capitala cauta patru indivizi care au batut un tanar pe Șoseaua Olteniței și l-au lasat in strada. Anchetatorii banuiesc ca a fost un conflict spontan, pentru ca victima nu ii cunoștea pe agresori.

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a semnat, in data de 8 februarie 2021, Ordinul ministrului Sanatații nr. 99 pentru completarea Ordinului ministrului Sanatații nr. 6/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul pacienților…

- Poliția din Florida cauta o persoana despre care se presupune ca a furat o mașina plina cu vaccinuri, anunța MEDIAFAX. Conform CNN, autoritațile din Florida au declarat ca mașina a fost furata miercuri dupa-amiaza de la Strawberry Festival Grounds din Plant City, la aproximativ 60 de mile…