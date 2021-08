Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Spitalului de Obstetrica si Ginecologie „Elena Doamna” din Iasi, Gabriel Marinescu, a afirmat ca femeia a nascut primul sau copil la varsta de 15 ani, iar toate nasterile pana in prezent au fost efectuate prin operatie cezariana.„In Maternitatea noastra, echipa operatorie formata din specialisti…

- O tanara de 25 de ani a nascut a șasea oara prin cezariana, in decurs de 10 ani, la Spitalul de Obstetrica si Ginecologie „Elena Doamna” din Iasi. Aceasta, in condițiile in care numarul maxim de astfel de interventii chirurgicale recomandat de literatura de specialitate este de trei. Managerul Spitalului…

- Salvatorii au dus o lupta contra cronometru pentru salvarea unui copil de 11 ani din Maieru. Acesta a fost gasit in stop cardio-respirator și readus la viața dupa 17 minute de resuscitare. Un copil de 11 ani a fost gasit in aceasta dupa-masa in stop cardio-respirator, in localitatea Maieru. Salvatorii…

- Pe 19 iulie 1931, se stingea marele savant roman Nicolae Paulescu, parintele insulinei.Indiferent de controversele care s au nascut in jurul numelui si activitatii sale profesionale, a simpatiilor sale politice, Nicolae Paulescu este unul dintre romanii care merita cu prisosinta recunoasterea internationala.Nascut…

- Adela Popescu a devenit din nou mamica. Sotii Valcan au inca un baietel. Atat ea cat si fericitul tatic au postat cate o poza cu acest eveniment special si au transmis cate un mesaj fanilor lor.

- A inceput etapa speciala a Evaluarii Naționale, dedicata elevilor care au lipsit la prima sesiune din motive medicale. Printre cei 60 de absolvenți de gimnaziu care au susținut azi proba scrisa la Limba romana este și o tanara mama care nu a implinit inca 18 ani.

- De Ziua Copilului, la Maternitatea „Cuza Voda" a fost inaugurata o noua ambulanta, care este o adevarata „terapie intensiva neonatala pe roti" dupa cum a descris-o prof.dr. Maria Stamatin, coordonatorul Centrului Regional de Terapie Intensiva Neonatala de la maternitatea ieseana. Ambulanta a costat…