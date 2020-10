Nasaud. Accident mortal. Conducea un BMW, cu volan pe dreapta, desi nu avea permis. Masina este de nerecunoscut

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 32 de ani a murit, iar alte doua persoane au fost ranite in urma unui accident care a avut loc sambata seara in orașul Nasaud, potrivit Mediafax.Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, accidentul a avut loc pe bulevardul Granicerilor din orașul Nasaud. In accident au fost implicate doua…

- Polițiștii clujeni au depistat, miercuri seara, un barbat care s-a urcat la volan deși nu deținea permis de conducere și se afla și sub influența bauturilor alcoolice.”La data de 14 octombrie a.c., in jurul orei 20.00, politisti din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au depistat un barbat de 45…

- Polițiștii clujeni au depistat, duminica seara, un barbat care s-a urcat la volan deși se afla sub influența bauturilor alcoolice și nu avea permis.”La data de 27 septembrie a.c., in jurul orei 20.15, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca – Sectia 4 Politie, au depistat un barbat de…

- Un barbat de 59 de ani din judetul Galati s-a ales cu dosar penal dupa ce a accidentat mortal un biciclist pe DJ 251E, informeaza, luni, Inspectoratul de Politie Judetean(IPJ) Galati.Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost sesizati prin 112 despre producerea un accident rutier pe…

- Politistii s-au sesizat din oficiu dupa aparitia unor imagini cu un barbat care conducea o masina de care era legat un caine, acesta fiind identificat ulterior si audiat, au informat, miercuri, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, informeaza Agerpres.In urma…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in Dumitra. Un baiat de 11 ani a fost luat pe sus de o mașina, in timp ce traversa regulamentar pe trecerea de pietoni. Șoferul vinovat se afla in depașirea neregulamentara a unei alte mașini. Un baiat de 11 anișori a ajuns in aceasta seaara la spital,…

- Polițiștii clujeni au depistat, sambata dimineața, un barbat care s-a urcat la volanul unui autoturism deși nu deținea un permis de conducere și se afla sub influenaa bauturilor alcoolice.”La data de 1 august a.c., in jurul orei 05.00, politistii din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Huedin au depistat…

- Polițiștii au depistat, ieri, un barbat, de 42 de ani, din orașul Balș, in timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Barza, fara a poseda permis de conducere. Polițiștii au testat barbatul cu aparatul alcooltest, rezultand o concentrație de 1,48 miligrame/litru alcool pur in aerul expirat. In cauza…