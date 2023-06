NASA vrea să afle ce randamente au fermierii români. Zonele cercetate de specialiști Administrația Aeronautica și Spațiala (NASA) a SUA finanțeaza un proiect de cercetare care vizeaza utilizarea terenurilor agricole din Romania in ultimele doua decenii. Acesta este derulat impreuna cu mai multe universitați din Romania și Statele Unite. Proiectul „Institutional Forcings on Agricultural Landscapes in Post- Socialist Europe: Diachronic Hotspot Analysis of CAP Influences on Agricultural Land Use in Romania 2002-2024”, este realizat prin intermediul Facultații de Științe ale Naturii și Științe Agricole (FSNSA) din cadrul Universitații Ovidius din Constanța și va fi derulat impreuna… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

