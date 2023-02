Stiri pe aceeasi tema

- NASA a ales o specialista cu experienta in explorarile solare, care conduce departamentul de heliofizica al agentiei, pentru a deveni directoarea departamentului stiintific al Agentiei spatiale americane - prima femeie care va ocupa aceasta functie, potrivit unor surse citate de Reuters.

- SUA vor coopera cu Azerbaidjan in domeniul deminarii. SUA sint interesate de cooperarea cu Azerbaidjan in domeniul combaterii amenințarii minelor. Potrivit caliber.az, acest lucru a fost discutat la o intilnire intre Vugar Suleymanov, președintele Consiliului de administrație al Agenției de Acțiune…

- Polițiștii de frontiera din Ucraina au reținut un barbat care a incercat sa intre in Ungaria deghizat in femeie, a anunțat serviciul de presa al Departamentului de Vest al Serviciului de Frontiera de Stat al Ucrainei. Pe 27 ianuarie, polițiștii de frontiera ai departamentului „Vylok” au prins trei barbați,…

- O femeie de 66 de ani a fost violata, dupa ce a fost amenintata cu un cutit de catre un barbat. O femeie in varsta de 66 de ani, din municipiul Petrosani, in timp ce se deplasa pe strada 1 Decembrie 1918 din municipiul Petrosani, a fost abordata de catre un barbat, care sub amenintarea unui cutit si…

- La 24 de ore de cand o femeie a murit sfașiata de caini langa Lacul Morii din Capitala, inca se cauta vinovații. Instituțiile care ar fi putut și ar fi trebuit sa evite o astfel de tragedie iși paseaza reciproc vina. Primarul sectorului 6 spune ca vina este a Autoritații pentru Protecția Animalelor…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a investit 10 milioane de lei pentru modernizarea digului Lacul Morii. Totuși in apropierea lacului o femeie a fost ucisa de caini din zona, sambata dimineața, in timp ce alerga.Primarul a laudat anul trecut investițiile facute și chiar a fost inaugurata o pista…

- Ocupanții ruși ar putea veni simultan din nordul sau estul Ucrainei, raporteaza Direcția Principala de Informații a Ministerului Apararii din Ucraina, conform Agenției ucrainene de știri Ukrainski Novini. Kievul ar putea fi, din nou, vizat. Potrivit estimarilor serviciilor de informații militare ale…