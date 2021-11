Stiri pe aceeasi tema

- Agenția spațiala NASA anunța o misiune-test de deviere, in premiera, a traiectoriei unui corp celest natural in spațiu, cu scopul de a proteja Terra de o potențiala coliziune, transmite AFP. Pare un scenariu demn de Hollywood și totuși este real, scrie Le Figaro. NASA a pregatit decolarea pentru noaptea…

- VIDEO „Armagedon” LIVE: NASA a lansat misiunea DART, pentru a devia traiectoria unui asteroid NASA a lansat miercuri dimineața cu o racheta Falcon 9 a SpaceX sonda DART cu care incearca sa modifice traiectoria unui asteroid aflat la peste 10 milioane km de Terra. Sonda va ajunge la asteroidul Dimorphos…

- DART se va ciocni cu luna unui asteroid pentru a-i schimba orbita in jurul corpului sau mama, testand astfel conceptul de deviere departe de Pamant a obiectelor cosmice ce prezinta un risc.Agenția Spațiala Europeana (ESA) va oferi suport de la sol pentru plecare in spațiu a misiunii DART, ajutand la…

- Peste mai putin de un an, un vehicul spatial creat de NASA se va prabusi in mod intentionat pe suprafata unui asteroid, pentru a ii devia traiectoria. Misiunea, considerata una de "aparare planetara", ar trebui sa permita omenirii sa se protejeze in viitor in cazul unui risc de impact cu un astfel de…

- Cu misiunea de deviere a asteroizilor DART a NASA pe cale de a fi lansata și un nou film cu asteroizi periculoși care vine pe Netflix, aceasta întrebare este fierbinte în mintea multor oameni. Acum, un om de știința NASA a analizat ce ar face agenția daca ar fi într-adevar un asteroid…

- Cea mai noua misiune pentru studierea asteroizilor condusa de NASA, care va viza corpurile ceresti aflate in apropierea planetei Jupiter, va fi lansata sambata, informeaza DPA/PA Media joi, potrivit Agerpres. In urmatorii 12 ani, misiunea numita "Lucy" va explora un numar record de asteroizi.…

- ”Armaggedon” devine realitate: O nava spațiala va lovi un asteroid pentru a-i devia traiectoria. Misiune de aparare planetara Prima demonstrație reala a unei tehnologii de aparare planetara: O nava spațiala NASA se va ciocni cu un asteroid pentru a-i modifica orbita. Practic, filmul Armaggedon, cu Bruce…