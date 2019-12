Stiri pe aceeasi tema

- Olanda va trimite o nava militara pentru misiunea navala condusa de Franta din Golful Hormuz, afirma surse guvernamentale olandeze citate de agentia de presa ANP, potrivit MEDIAFAX.Nava olandeza va avea o misiune de sase luni. Citește și: Rareș Bogdan a gasit soluția salvatoare pentru…

- Presedintele american Donald Trump s-a oferit sa trimita Armata americana in Mexic, pentru a „purta un razboi” impotriva cartelurilor de droguri, dupa o ambuscada in care au murit cel putin noua mormoni americani, femei si copii, luni.

- Prima misiune NASA spre un misterios roi de asteroizi, care se deplaseaza in jurul Soarelui in apropierea relativa a orbitei lui Jupiter, a trecut un important test de design (CDR - critical design review) la 18 octombrie si a primit unda verde pentru demarare, in vederea lansarii din 2021, informeaza…

- Primul astronaut din Emiratele Arabe Unite și-a fotografiat țara din spațiu. Hazzaa AlMansoori este primul astronaut din Emiratele Arabe Unite. Directorul agentiei spatiale Roscosmos, Dmitri Rogozin, a anuntat ca Rusia si Emiratele Arabe Unite au convenit trimiterea primilor astronauti pe Statia Spatiala…

- Armata siriana va trimite trupe in nordul tarii, in confruntarea cu agresiunea Turciei care desfasoara acolo, de cinci zile, o ofensiva impotriva militiei kurde, a anuntat agentia de presa...

- Armata siriana va trimite trupe in nordul tarii, in "confruntarea cu agresiunea" Turciei care desfasoara acolo de cinci zile o ofensiva impotriva unei militii kurde, a anuntat duminica agentia de presa de stat Sana, citata de France Presse.

- Urmatoarea misiune NASA pe Marte va începe vara viitoare și va fi cea mai avansata de pâna acum. Însa daca oamenii de știința vor afla ca a existat - sau înca exista - viața pe Planeta Roșie, se va ajunge la o alta problema, și anume la cum va reacționa publicul. Directorul stiintific…

- Pr. Adrian Blajuța: „Impune respect o uniforma, pentru ca in spatele ei este o persoana care a ales niște valori”. Paul Blajuta: „Fiecare dintre noi are misiunea lui: unul de a aduce bucuria in sufletele oamenilor, celalalt, de a aduce și menține pacea intre oameni.” Cum se impaca credința cu militaria?…