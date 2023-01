Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite intentioneaza sa testeze pana in 2027 un motor de nava spatiala alimentat prin fisiune nucleara, ca parte a unui efort pe termen lung al NASA de a gasi metode mai eficiente de a trimite astronauti pe Marte in viitor, relateaza The Guardian și news.ro. Fii la curent cu cele mai…

- Administratorul general al agentiei spatiale americane, Bill Nelson, a a anuntat ca NASA s-a asociat cu agentia de cercetare din cadrul armatei Statelor Unite, DARPA, pentru "a dezvolta si a testa o tehnologie avansata de propulsie nucleara termica incepand din 2027", potrvit Agerpres. "Cu ajutorul…

- Agenția a incheiat un parteneriat cu Agenția pentru Proiecte de Cercetare Avansata pentru Aparare (Darpa) a guvernului SUA, pentru a testa un motor de racheta termica nucleara in spațiu, cel tarziu pana in 2027, scrie The Guardian . Proiectul urmarește dezvoltarea unui sistem de propulsie nemaivazut…

- Roverul Perseverance Mars al Administratiei Nationale Aeronautice si Spatiale (NASA) a Statelor Unite a depus primul tub cu mostre de roci pe suprafata planetei Marte, un eveniment istoric si un pas important in misiunea agentiei spatiale americane de aducere pe Pamant a esantioanelor martiene, relateaza…

- Rover-ul InSight al NASA, aflat pe planeta Marte, a transmis ceea ce ar putea fi ultimul mesaj de pe Planeta Roșie, acolo unde se afla pentru a dezvalui secretele interioriului planetei, relateaza The Guardian. Dispozitivul spațial va ramane fara energie dupa ce praf marțian s-a adunat pe panourile…

- Ucraina a solicitat țarilor NATO, in primul rand Statelor Unite, sa-i ofere avioane de lupta F-15 și F-16, cu ajutorul carora sa-și protejeze mai eficient spațiul aerian impotriva Rusiei. Cererea a fost formulata de ministrul de Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba. El a mai solicitat și sisteme de aparare…

- Administrația Aeronautica și Spațiala a Statelor Unite, NASA, a lansat cu succes racheta Artemis, in noaptea dintre marți spre miercuri (miercuri dimineața, ora Romaniei). Aceasta este prima misiune spre Luna organizata dupa o pauza de 50 de ani, dupa ultima misiune Apollo. Pe parcursul anului 2022…

- In ultimele saptamani navele militare rusești au fost observate pregatindu-se pentru un posibil test al unei noi torpile cu propulsie nucleara, a declarat pentru CNN un oficial american de rang inalt, potrivit Mediafax. Printre navele care au luat parte la pregatiri a fost Belgorod, un submarin cu rachete…