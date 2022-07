”Granarul lumii este in razboi”, iar ”noi ne aflam in primul stadiu al unei crize alimentare care probabil va afecta fiecare tara si fiecare persoana din lume intr-un fel”, avertizeaza directoarea Programului NASA privind recoltele, Inbal Becker-Reshef. Potrivit unor imagini satelitare filmate la 13 iunie de catre misiunea Sentinel-2 a Agentiei Spatiale Europene, analizate de catre Program, 22% dintre terenurile agricole ale Ucrainei se afla sub controlul Rusiei, in estul si sudul ucrainene. Este vorba despre 28% dintre cerealele de iarna – grau, orz, ovaz – si 18% dintre recoltele de vara – porumb…