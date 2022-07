Stiri pe aceeasi tema

- Tirul atacurilor au continuat asupra orașului Lisichansk, din estul Ucrainei, iar trupele ruse au „preluat complet rafinaria” de petrol de aici, a anunțat joi Vitaliy Kiselev, ministrul adjunct de interne al autoproclamatei Republici Populare Luhansk (RPL), susținuta de Rusia, potrivit CNN . „Astazi,…

- O declaratie ministeriala a Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) care mentioneaza combaterea insecuritatii alimentare la nivel mondial era pe cale de a fi adoptata in noaptea de joi spre vineri, document care nu mentioneaza explicit invadarea Ucrainei de catre Rusia si criza

- „Fermierii, sprijiniti in cadrul politicii agricole comune, continua sa isi demonstreze in mod sustinut valoarea producand alimente in conditii dificile. Dupa pandemia de COVID-19, ei sunt in prezent puternic afectati de consecintele invadarii Ucrainei de catre Rusia. Pentru unii, problema majora este…

- Kremlinul a afirmat joi ca Rusia s-a pregatit inca de la sfarsitul lui 2021 pentru criza alimentara care a afectat lumea odata cu declansarea razboiului din Ucraina, in februarie 2022, relateaza AFP, informeaza Agerpres. Consilierul Kremlinului Maksim Oreskin a dezvaluit in cadrul unui forum pentru…

- Ca parte a raspunsului de solidaritate al UE la conflictul din Ucraina, Comisia a prezentat, in ziua 12 mai, un set de acțiuni menite sa ajute Ucraina sa iși exporte produsele agricole. In urma invadarii Ucrainei de catre Rusia și a blocadei porturilor ucrainene, cerealele și alte produse agricole…

- Atacul de la Odesa blocheaza pentru prima oara dupa Al Doilea Razboi Mondial activitatea din port. Președintele Volodimir Zelenski cere ajutorul comunitații internaționale pentru deblocarea porturilor, pentru a preveni o criza alimentara globala.

- Bombardamente cumplite au rasunat toata noaptea in regiunea Donețk.Artileriile rusești au țintit bazele militare ale ucrainenilor și infrastructura.Rușii au avansat in Donbas dar sunt intampinați de rezistența ucraineana. O parte dintre civili, care erau pro-ruși, dupa ce și-au vazut casele și familiile…

- Adrian Chesnoiu, ministrul agriculturii, a dat asigurari, vineri, la B1 TV , ca Romania ar putea face fața cu succes unei crize alimentare la nivel global, pentru ca pana și in anii grei țara noastra a avut o producție excedentara la cereale și nu numai. „In cazul unei crize alimentare la nivel global,…