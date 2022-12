Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 500 de "puncte de invincibilitate" au fost deschise la Kiev pentru protejarea oamenilor din capitala in timpul situațiilor de urgența, relateaza RBC, potrivit RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ucraina a respins acuzatiile potrivit carora una dintre rachetele sale ar fi aterizat in Polonia. Ministrul de externe Dmitro Kuleba spune ca aceasta este o „teorie a conspiratiei”, parte a „propagandei rusesti”, relateaza BBC, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Problemele de la compania Blue Air sunt din ce in ce mai mari, iar datoriile acumulate catre bugetul de stat sunt in creștere. Inspectorii ANAF au pus sub sechestru Boeingul 737-500 inmatriculat YR-AME deținut de compania aeriana Blue Air. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Jackpotul loteriei americane Powerball a urcat pana la 1,9 miliarde de dolari - un nou record mondial - inaintea extragerii de luni seara, dupa ce niciun bilet nu a fost desemnat castigator la extragerea de sambata, informeaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fostul premier israelian Benjamin Netanyahu - judecat intr-o serie de dosare de coruptie - se apropie joi de obiectivul sau atat de dorit de a obtine o majoritate, impreuna cu aliatii sai religiosi si extrema dreapta, pentru a pasi din nou pe cele mai inalte trepte ale puterii, relateaza AFP, potrivit…

- Desfașurarea trupelor americane in Romania sporește amenințarile la adresa Rusiei, iar Moscova va lua in considerare acest lucru atunci cand iși va asigura propria securitate, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al președinției ruse, Dmitri Peskov. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, este așteptat, in cursul acestei zile, sa susțina o declarație de presa pe un subiect extrem de important. Conform surselor citate de Reakovka, Putin va anunțat schimbarea statutului ”operațiunii speciale”, iar aceasta ar putea fi denumita ”operațiune…

- In Coaliția PNL-PSD-UDMR se pregatește o schimbare legislativa care vizeaza aproximativ un milion de pensionari din țara noastra.Conform unor informații pe surse, Coaliția PNL-PSD-UDMR ar urma sa... Citește AICI ce SCHIMBARE legislativa, care vizeaza UN MILION DE PENSIONARI, ar urma sa fie ADOPTATA…