NASA pregătește ceva tare: ce avioane am putea vedea curând pe cursele comerciale de pasageri NASA exploreaza posibilitatea reluarii dezvoltarii transportului aerian supersonic pentru pasageri. Agenția analizeaza fezabilitatea proiectarii aeronavelor comerciale capabile sa atinga o viteza de patru ori mai mare decat sunetul. Aceste avioane, in faza teoretica in prezent, ar putea zbura la Mach 4, adica de doua ori mai rapid decat celebrul Concorde, informeaza jalopnik.com. Cea mai recenta runda de interes pentru calatoriile aeriene supersonice de pasageri vine la 20 de ani de la ultimul zbor comercial al Concorde, in toamna anului 2003. Chiar daca a fost o minune tehnica, avionul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

