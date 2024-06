Stiri pe aceeasi tema

- NASA a amanat din nou desprinderea capsulei Starliner de Statia Spatiala Internationala (ISS) si revenirea pe Terra a acestui vehicul dezvoltat de Boeing, cu primul sau echipaj de astronauti. Decizia a fost luata pentru a acorda mai mult timp echipelor care examineaza problemele tehnice intampinate…

- NASA si Boeing au anuntat ca se asteapta ca vehiculul spatial Starliner si primul sau echipaj de astronauti sa paraseasca Statia Spatiala Internationala (ISS) si sa revina pe Terra cel mai devreme pe 18 iunie, mai tirziu decit era programat anterior. Initial, capsula CST-100 Starliner construita de…

- Noua capsula Starliner a companiei Boeing, avind la bord un echipaj uman inaugural alcatuit din doi astronauti NASA, a andocat joi in siguranta la Statia Spatiala Internationala, reusind sa treaca un test esential pentru dovedirea capacitatilor de zbor ale navetei si intensificind astfel competitia…

- Doua noi scurgeri de heliu, pe langa una deja cunoscuta, au fost detectate in timpul zborului capsulei spatiale Starliner, dezvoltata de Boeing, care transporta doi astronauti si care urmeaza sa se conecteze joi cu Statia Spatiala Internationala (ISS), informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Dupa mai multe amanari și dupa numeroase probleme tehnice aparute, Boeing, United Launch Alliance și NASA au reușit miercuri sa lanseze capsula Starliner care, in premiera, are și doi astronauți la bord. Ei ar trebui sa ajunga in 24 de ore la Stația Spațiala, sa stea acolo opt zile și sa revina tot…