Stiri pe aceeasi tema

- Divizionara C CSO Filiasi a revenit miercuri in iarba. Bucuria revederii in randul jucatorilor a fost mare, cu totii fiind nerabdatori sa inceapa pregatirile pentru noul sezon competitional. Glumind putin, unii dintre „veteranii“ echipei n-au venit de acasa cu mana goala, si-au adus si ajutoare. Mai…

- "Succesul IMM Invest incontestabil!Pana acum: 8368 de firme!!! 7,2 miliarde lei credite acordate!!! Un record absolut! Deja creditele prin IMM Invest reprezinta 10,5% din stocul total de credite in lei pentru companii. Anul trecut rata lunara de crestere a stocului de credite pentru companii era de…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a vorbit despre masurile care se vor aplica in cea de-a treia etapa de relaxare, din 15 iunie. Acesta a explicat de ce nu se vor deschide restaurantele din spațiile inchise.Citește și: ULTIMA ORA Costin Marculescu a fost gasit MORT: Pompierii l-au gasit in…

- Astazi au inceput lucrarile de betonare a suprastructurii pasajului Fartec, parte a etapei de refacere a caii de rulare, care va reintra in funcțiune pana la sfarșitul acestui an. Dupa turnarea acestui strat de beton, urmeaza hidroizolația și straturile de asfalt. „La pasajul Fartec a inceput prima…

- Surpriza de proporți in Spania, dupa ce Guvernul iberic a revizuit, luni, numarul deceselor provocate de noul coronavirus. Bilanțul oficial a ajuns la 26.834 de morți, cu 1.918 mai puțini decat in urma cu 24 de ore, relateaza AFP, conform ziare.com.Directorul Centrului de Alerta Sanitara din cadrul…

- O angajata a Consulatului Romaniei la Catania, Italia, a fost data afara dupa ce s-a rastit la romanii care cereau ajutor sa se intoarca in țara. MinisterulAfacerilor Externe a luat aceasta decizie luni, dupa ce in spațiul public auaparut, duminica, inregistrari audio in care angajata le spunea romanilor…

- Smiley și Pavel Bartoș fac un duo imbatabil pe micul ecran, in calitate de prezentatori ai show-ului “Romanii au talent” (PRO TV). Compatibilitatea dintre ei a trecut de mult sfera profesionala așa ca, pe langa o amiciție solida care i-a legat, cei doi s-au și inrudit, Smiley fiind nașul de botez al…

- Din ce in ce mai multi angajatori isi cheama angajatii la munca, desi acestia au contractele de munca suspendate, iar in perioada urmatoare vom intensifica controalele, mai ales pe cazurile de munca nedeclarata, a atentionat, sambata, Tudor Polak, secretar de stat in Ministerul Muncii si Protectiei…