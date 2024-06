Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 7 iunie 2024. Surprize in lanța pentru aceasta zodie, in jurul careia pare sa se invarta Pamantul. Nativii vor avea parte de multe reușite astazi și roadele muncii lor, in sfarșit, se vor vedea. Se anunța o zi de vineri aglomerata pentru zodii. Horoscop 7 iunie 2024. Berbec Astazi vei simți…

- Beijingul spune ca exercițiile in curs de desfașurare din jurul Taiwanului testeaza capacitatea armatei de a prelua puterea asupra insulei autoguvernate, la cateva zile dupa ce noul sau președinte a depus juramantul.

- Anunț de ultima ora de la Beijing, in contextul manevrelor in curs de desfasurare din jurul Taiwanului. ???????? ???????? Is China preparing to invade Taiwan? pic.twitter.com/7rNiEbuYVm — BRICS News (@BRICSinfo) May 24, 2024 China began military exercises around Taiwan this morning. During the maneuvers,…

- Statele Unite au ajuns la concluzia, in urma unor evaluari, ca Rusia a lansat saptamana trecuta ceea ce este probabil o arma spatiala, care se afla acum pe aceeasi orbita cu un satelit guvernamental american, a declarat marti purtatorul de cuvant al Pentagonului, generalul-maior Pat Ryder, citat de…

- Cartea scrisa de Nicolae Ciuca, denumita ”Un ostaș in slujba țarii”, va fi lansata in luna iunie 2024, a anunțat pe site-ul sau personal fostul premier al țarii și actualul președinte al PNL. Aceasta va aparea la editura RAO, iar toate incasarile vor fi donate catre acțiuni caritabile. ”Paginile acestei…

- Astazi, intr-o mișcare ferma impotriva unei infracțiuni desprinse din cele mai intunecate unghere ale evului mediu, Agenția Naționala Impotriva Traficului de Persoane (ANITP) lanseaza noua Strategie Naționala Impotriva Traficului de Persoane pentru perioada 2024-2028. Cu un istoric de 19 ani de activitate…

- O romanca, specialista in autentificarea operelor de arta, Dr. Carina Popovici, a facut o descoperire impresionanta, aplicand tehnologia de ultima generație a inteligenței artificiale (IA) pentru a identifica falsuri de tablouri oferite spre vanzare pe eBay. Aceasta descoperire subliniaza nu numai importanța…

- Trei inalți prelați au transmis prin Pastoralele de Paște trei mesaje extrem de actuale: folosiți inteligența artificiala in mod etic, ajutați persoanele care poarta povara bolii și luptați cu moarta alba a drogurilor. Cei trei inalți prelați sunt inaltul ierarh greco-catolic, cardinalul Lucian, Arhiepiscopul…