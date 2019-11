NASA intenţionează să trimită pe Lună în 2022 un robot de mărimea unui cart utilizat pe terenurile de golf NASA intentioneaza sa trimita pe Luna in 2022 un robot de marimea unui cart utilizat pe terenurile de golf care sa descopere depozite de apa sub suprafata, potrivit rador.ro. Citește și: Rareș Bogdan a gasit soluția salvatoare pentru PSD: ‘Dați-le o șansa sa va scoata din noroi!’ Trimiterea robotului face parte dintr-un proiect mai mare, care implica revenirea omului pe Luna in 2024, iar eventualele depozite de apa de pe Luna ar putea fi utilizate de astronauti pentru apa potabila si producerea de combustibil pentru rachete, a precizat vineri NASA. Robotul VIPER va calatori pe… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

