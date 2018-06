Stiri pe aceeasi tema

- Biroul pentru Stiinta si Tehnologie de la Casa Alba a dat recent publicitatii un nou raport de 18 pagini in care sunt descrise masurile pe care NASA le va lua in urmatorii 10 ani in cazul in care Pamantul va fi amenintat de un asteroid, atat pentru a preintampina o eventuala coliziune cat si pentru…

- Jurnalele de calatorie private pe care Albert Einstein le-a scris in timpul unui turneu al sau in Asia, in anii 1920, dezvaluie atitudini rasiste si xenofobe socante, mai ales fata de chinezi, ale celebrului fizician, potrivit theguardian.com.

- Cresterea performantei tehnologiilor de inteligenta artificiala depinde foarte mult de disponibilitatea unor procesoare specializate. De exemplu, o buna parte din sistemele actuale cu inteligenta artificiala folosesc placile grafice dezvoltate initial pentru jocurile pe calculator, in special de…

- Biroul de presa al Casei Albe a confirmat informațiile care circulau de cateva zile privind misiunea secreta a șefului CIA (desemnat și votat deja in Senatul SUA ca nou șef al Departamentului de stat al SUA) la Phenian.Pe contul de Facebook al Casei Albe au fost postate doua fotografii facute…

- Oamenii de stiinta chinezi au ajuns la concluzia ca poligonul pentru teste nucleare a Coreei de Nord s-a prabusit partial, devenind astfel inutilizabil, scrie BBC, conform news.ro.Poligonul de la Punggye-ri a fost folosit pentru sase teste nucleare din 2006 pana in prezent. Anul trecut din…

- Liderii Germaniei si Frantei ii vor cere presedintelui american Donald Trump sa nu renunte la tratatul nuclear cu Iranul, intrucat o astfel de decizie ar putea crea probleme majore, a indicat luni in Canada ministrul german de externe Heiko Maas, transmite Reuters. Donald Trump a dat termen pana…

- Donald Trump a izbucnit furios luni, dupa percheziția efectuata de FBI la biroul avocatului sau personal, Michael Cohen, omul care a platit o actrita de filme pentru adulțti ca sa pastreze tacerea fața de o presupusa aventura cu președintele. „Este o rușine! Este un pacat! Acesta este un atac impotriva…

- Comisia Europeana va prezenta miercuri un plan de actiune pentru crearea unui 'Schengen militar' cu scopul de a facilita transportul de trupe si de echipamente in cadrul Uniunii Europene, in prezent ingreunat de o multitudine de formalitati administrative si de lipsa infrastructurii. Planul de actiune…