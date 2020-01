Satelitul TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), apartinand NASA, a descoperit in premiera o planeta telurica de dimensiuni apropiate Pamantului, aflata la distanta optima fata de steaua sa pentru ca apa sa poata ramane in stare lichida la suprafata, conform unui anunt facut luni de echipa TESS, transmite Space.com, citata de...