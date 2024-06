O familie din Florida, SUA, da in judecata NASA dupa ce casa acesteia a fost avariata de resturi care au cazut pe Pamant de pe Stația Spațiala Internaționala, transmite Sky News.Firma de avocatura care reprezinta familia a declarat ca acest caz impotriva NASA este o premiera și va "constitui fundamentul" unor cereri similare in viitor, deoarece deșeurile spațiale au devenit o "problema reala și grava".Obiectul cazut din spatiu pe casa lui Alejandro Otero in martie a facut o gaura in acoperiș și in pardoseala. Fiul lui Otero, Daniel, se afla acasa in acel moment, dar nu a fost ranit.Familia solicita…