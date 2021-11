NASA confirmă că testarea unei arme ruse a pus în pericol astronauții NASA a confirmat ca recentul test al Rusiei, acuzata ca și-a doborit un satelit propriu cu ajutorul unei arme anti-satelit, a generat deșeuri spațiale care au pus in pericol echipajul de la bordul Stației Spațiale Internaționale (ISS). Astronauții și cosmonauții de pe ISS au fost astfel nevoiți sa urmeze procedurile de urgența prevazute pentru astfel de situații, a informat agenția spațiala ame Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

