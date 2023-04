NASA anunţă echipajul care va călători pe orbita Lunii NASA anunta luni echipajul de astronauti care va calatori pe orbita Lunii. Echipa va fi formata din patru persoane. Trei americani si un canadian vor fi desemnati de NASA pentru a participa la o misiune istorica, potrivit CNN. Printre acestia este si o femeie. Nava cu cei patru astronauti la bord va merge pe orbita Lunii, ducind oamenii la cea mai mare distanta din sistemul solar din ultima jum Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Stiri pe aceeasi tema

