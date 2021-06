NASA anunță două noi misiuni pe Venus NASA va trimite doua misiuni pe Venus pana in 2030. Agenția a primit finantare din partea guvernului american de 500 de milioane de dolari. Banii vor fi folosiți pentru dezvoltarea fiecareia dintre cele doua misiuni, numite DAVINCI + si VERITAS. Conform BBC, scopul misiunilor este de a descoperi compozitia atmosferei si caracteristicile geologice ale planetei. DAVINCI + va masura compozitia atmosferei dense a planetei Venus si va explora modul in care a evoluat aceasta. Misiunea VERITAS va cartografia suprafata planetei din orbita pentru a putea intelege natura sa geologica si de ce s-a dezvoltat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

