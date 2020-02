Stiri pe aceeasi tema

- Kaufland a anuntat ca va crește salariile incepand chiar cu prima luna a primaverii a acestui an și va crea 1.000 noi locuri de munca in Romania. „Kaufland Romania majoreaza venitul minim brut incepand cu 1 martie 2020, la 3.650 lei. In plus, castiga pentru al cincilea an consecutiv certificarea „Angajator…

- Spitalul Clinic Cai Ferate Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie, vacante, de functionar administrativ ndash; Serviciul Administrativ, Aprovizionare, Transport, Achizitii Publice, Contractare.Conditiile specifice necesare…

- S.C. APA CANAL 2000 S.A. Pitesti, cu sediul in municipiul Pitesti, bulevardul I.C. Bratianu nr. 24A, judetul Arges, organizeaza concurs pentru ocuparea a patru posturi de instalator la Sectia Operare Apa Zona Metropolitana. Sarcinile de baza ale postului de instalator constau in executia lucrarilor…

- Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Alexandru Gafenculdquo;, cu sediul in Constanta, bd. Mamaia nr, 96, judetul Constanta, organizeaza concurs de recutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de conducere, vacante, de sef birou gradul II, in Biroul Achizitii Publice si Contractari.Conditiile…

- Spitalul Municipal Mangalia organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie, vacante, de kinetoterapeut debutant S ndash; Sectia RTVM NM.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale…

- Angajatii firmei franceze Alstom, care se ocupa de reparatiile de la metrou, ar putea intra in greva, nemultumiti de salariile si de conditiile de munca. Situatia este insa mai complexa de atat, in conditiile in care de la inceputul anului viitor va expira contractul de intretinere cu aceasta companie,…

- U.M. 02146 Mangalia din Ministerul Apararii Nationale organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale vacante, de contabil sef, gradul II.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt: studii…

- Serviciul Local de Salubrizare Nicolae Balcescu, cu sediul in Str. Plopilor nr. 43, satul Dorobantu, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale vacante, dupa cum urmeaza: un strungar; un zidar; un lacatus constructii metalice sudor; un…