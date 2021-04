Stiri pe aceeasi tema

- Decolarea elicopterului Ingenuity Mars, atașat roverului Perseverence,m din craterul Jezero de pe Marte, care ar urma sa fie prima incercare de zbor propulsat pe alta planeta, a fost reprogramat „nu mai devreme de 14 aprilie”, a anuntat sambata, 10 aprilie, Laboratorul de Propulsie al NASA (JPL), transmite…

- Elicopterul Ingenuity al NASA a supravietuit primei nopti pe suprafata planetei Marte, a anuntat luni agentia spatiala americana pe site-ul sau, relateaza Agerpres. Temperaturile din craterul Jezero pot scadea pana la minus 90 grade Celsius, ceea ce poate duce la inghetarea si spargerea componentelor…

- Perseverance, roverul trimis de NASA pe Marte, cauta un loc bun pentru lansarea elicopterului Ingenuity, o incercare ce va marca primul zbor controlat pe o alta planeta. De la asolizare, roverul a parcurs 70 de metri pana acum. NASA a pus la dispoziție o harta a planetei Marte, unde se poate localizarea…

- ​Roverul Perseverance este pe Marte de aproape doua saptamâni și deja a trimis mii de imagini cu peisajul arid, dar frumos, din craterul Jezero. Dupa ce va fi testata funcționarea tuturor instrumentelor vor începe experimentele științifice, iar în aceasta primavara va fi testat și…

- Ingenuity devine primul elicopter care zboara de pe planeta noastra pe o alta planeta. Aparatul are aproape greutatea unei gantere: 1,8 kg, scrie BBC. El a ajuns pe Marte cu ajutorul roverului Perseverance de la NASA. Unde s-a aflat? In interiorul roverului. Pentru ca zborul in atmosfera subțiata a…

- Roverul Perseverance al NASA a trimis luni o filmare spectaculoasa și primele sunete înregistrate pe o alta planeta, dar misiunea este abia la început pentru super-laboratorul de o tona greutate. Echipa tehnica de la sol verifica pentru a vedea ca toate instrumentele științifice funcționeaza,…

- Rusia a felicitat SUA pentru asolizarea de joi pe Marte a roverului Perseverance al agentiei spatiale americane NASA, dupa o calatorie de aproape sapte luni de pe Terra, pentru a cauta indicii cu privire la existenta anterioara a vietii pe Planeta Rosie, relateaza vineri EFE. "In numele…

- Numita de NASA „cele 7 minute de teroare”, faza de Intrare, Coborare și Asolizare pe Marte a roverului Perseverance va fi transmisa in direct, cu intarzierea de 11 minute din cauza distanței dintre Pamant și Marte, cu ajutorul camerelor instalate pe rover, la data de 18 februarie, incepand cu ora 22.55…