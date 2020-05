Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 27 mai, SpaceX si NASA scriu o pagina in istoria cuceririlor spatiale prin reluarea lansarilor de astronauti de pe pamant american, cu tehnologie americana, dupa o pauza de aproape 10 ani de la retragerea din uz a flotilei de navete spatiale, perioada in care lansarile

- ”Destinul nostru, dincolo de Pamant, nu este doar o chestiune de identitate nationala, ci o chestiune de securitate nationala”, a declarat Donald Trump intr-un comunicat transmis, sambata, de Casa Alba. Lansarea este programata miercuri, la ora 16:33 (20:33 GMT), de la Centrul Spatial Kennedy. O racheta…

- SpaceX a suspendat lansarea unei noi transe de sateliti din reteaua Starlink, prevazuta duminica aceasta de la Centrul Spatial Kennedy, din cauza unei furtuni tropicale care s-a format in apropiere de coastele Floridei, relateaza EFE.

- Doi astronauti ai NASA au intrat miercuri in carantina in cadrul pregatirilor pentru o lansare istorica in spatiu cu o capsula a companiei SpaceX, relateaza agentia Xinhua care citeaza un comunicat al agentiei spatiale americane. Astronautii NASA Robert Behnken si Douglas Hurley vor zbura…