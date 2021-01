Stiri pe aceeasi tema

- Avocado este un fruct de piatra cu o textura cremoasa care creste in clima calda. Te intrebi ce boli vindeca avocado? Beneficiile consumului de avocado pentru sanatate includ imbunatatirea digestiei, scaderea riscului de depresie si protectia impotriva cancerului. Avocado este o sursa excelenta de vitamine…

- Un studiu pe tema telemuncii realizat pentru LG Electronics in Romania de Reveal Marketing Research a aratat care sunt provocarile și avantajele percepute de romanii care lucreaza de acasa in contextul actual, iar LG ofera sfaturi utile pentru creșterea confortului și eficienței, care te pot ajuta sa…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a transmis miercuri, 18 noiembrie, situația incidenței cazurilor COVID pe județe, actualizata. Este vorba despre coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului…

- Mai mult de jumatate dintre țarile Uniunii Europene, impreuna cu Regatul Unit, apar cu roșu pe noua harta europeana privind restricțiile de calatorie, publicata de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC). {{473056}}Miniștrii de Externe din cele 27 de țari UE au convenit punerea in…

- Prețurile medii ale chiriilor in București au inceput sa creasca incepand cu a doua jumatate a anului 2015 și au continuat in panta ascendenta pana in 2020. Pandemia a lovit insa in cererea de inchiriere, fapt care a provocat o scadere graduala a prețurilor in a doua jumatate a anului 2020, mai ales…