- NASA a reusit sa colecteze, cu ajutorul misiunii de studiu OSIRIS-REx, probe de pe suprafata unui asteroid, in timpul unei manevre atent orchestrate, scrie NBC.Dupa ce a petrecut aproximativ doi ani in preajma asteroidului Bennu aflat in apropierea Pamantului, misiunea OSIRIS-REx a folosit…

- Serghei Gorshkov a reusit sa surprinda o imagine uimitoare cu un tigru siberian, unul din cele mai rare animale salbatice de pe Pamant. Fotografia i-a adus premiul de “Wildlife Photographer of the Year”, transmite BBC, citat de libertatea.ro.

- Nava OSIRIS-REx a NASA va cobori pe asteroidul Bennu pe 20 octombrie pentru a lua probe. Eșantionul va avea cel puțin 60 de grame și va fi adus pe Pamant pentru a fi analizat de cercetatori, potrivit Mediafax.Bennu este un asteroid singuratic despre care unii cercetatori cred ca a aparut in…

- Cainele cantareț de Noua Guinee (New Guinea singing dog), care urla intr-un fel unic, melodios, și Cainele Salbatic de Munte (Highland Wild Dog) par a fi una și aceeași rasa de caine, potrivit unui studiu publicat recent. Acești caini sunt considerați a fi printre cei mai rari din lume, cu doar cateva…

- Corpul ceresc, cunoscut ca 2018VP1 ar urma sa treaca pe lânga Pamânt pe 2 noiembre, înaintea alegerilor prezidentiale din SUA, potrivit Laboratorul de Propulsie Jet (JPL) al NASA. Asteroidul are sanse de 0,42 % sa loveasca planeta, potrivit NASA,…

- Astronautii NASA Robert Behnken, stanga, si Douglas Hurley, in interiorul capsulei SpaceX Crew Dragon Endeavour, dupa ce a fost extrasa din apele Atlanticului de vasul de recuperare SpaceX GO Navigator, la putin timp dupa amerizarea in Golful Mexic, in largul coastelor Pensacolei, duminica, 2 august.…