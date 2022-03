Stiri pe aceeasi tema

- Administratorul NASA, Bill Nelson, a reiterat miercuri ca Statele Unite si Rusia vor continua sa colaboreze pe Statia Spatiala Internationala (ISS) in pofida invaziei ruse din Ucraina, informeaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- NASA a reafirmat luni ca colaborarea dintre Statele Unite și Rusia la Stația Spațiala Internaționala continua in mod normal, in ciuda tensiunilor extreme legate de razboiul din Ucraina, subliniind ca un astronaut american se va intoarce pe Pamant conform planului la sfarșitul lunii la bordul unei nave…

- Ministerul rus al Apararii a transmis, astazi, prin vocea purtatorului de cuvant o serie de afirmații distopice, complet contradictorii cu faptele inregistrate in teritoriu.Instituția a transmis, astfel, ca forțele ruse nu efectueaza niciun atac cu rachete, aer sau artilerie asupra orașelor Ucrainei.De…

- Rusia poate invada oricand Ucraina, iar cel mai probabil scenariu e ca invazia va incepe cu un bombardament. Sunt anunțuri venite vineri seara chiar de la Casa Alba, in condițiile in care Statele Unite au cerut cetațenilor americani aflați in Ucraina sa paraseasca țara inainte sa fie prea tarziu, mai…

- Rusia a anunțat, luni, ca poziția sa in discuțiile cu Statele Unite in ce privește controlul armamentului nuclear și neproliferarea nucleara va depinde de modul in care SUA și aliații sai occidentali vor raspunde la garanțiile de securitate cerute de Moscova pentru a incheia criza din Ucraina, la granița…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat vineri ca este "convins" ca o invazie sau o incursiune militara rusa în Ucraina "nu se va întâmpla" exprimându-si speranta ca diplomatia va rezolva criza în curs, în special dintre Rusia si…

- Secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki, a declarat marti reporterilor ca SUA considera ca Rusia ar putea efectua un atac asupra Ucrainei „in orice moment”, subliniind caracterul imediat al amenintarii. „Parerea noastra este ca aceasta este o situatie extrem de periculoasa. Ne aflam acum intr-o…

- Un atac cibernetic masiv care i-a avertizat pe ucraineni „sa se teama și sa se aștepte la ce este mai rau” a lovit site-urile guvernamentale. Au blocat unele site-uri și au determinat Kievul sa deschida o investigație, scrie Reuters. Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al Ucrainei a declarat…