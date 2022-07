Stiri pe aceeasi tema

- In asteptarea primelor fotografii de inalta rezolutie realizate de telescopul spatial James Webb, care urmeaza sa fie prezentate pe 12 iulie, NASA a publicat o imagine „teaser”, care scoate in evidenta profunzimea Universului.

- Imaginea ofera, potrivit NASA o "previzualizare tentanta 39; 39; a ceea ce comunitatea stiintifica si mii de amatori asteapta cu nerabdare: dezvaluirea, preconizata pentru 12 iulie, a primelor imagini color de inalta rezolutie realizate de Webb.In asteptarea primelor fotografii color de inalta rezolutie…

- NASA va prezenta pe 12 iulie "o imagine a Universului nostru cu cel mai mare grad de profunzime obtinut vreodata", care a fost realizata cu ajutorul telescopului spatial James Webb, a anuntat miercuri Bill Nelson, administratorul agentiei spatiale americane (NASA), informeaza AFP. Fii la curent…

- Constructorul suedez a dezvaluit o imagine noua cu parțile din spate ale viitoarelor modele electrice, numite 3, 4 și 5. Toate modelele vor fi dezvaluite in ordinea numerelor, incepand cu SUV-ul 3, care va fi prezentat in octombrie. Acesta este primul SUV al marcii și, deși nu exista multe informații…

- A patra generație Lexus RX a debutat in 2015, iar patru ani mai tarziu a primit un facelift. Acum a venit momentul sa facem cunoștința cu o noua iterație RX. Aceasta va fi prezentata oficial in 1 iunie, transmit reprezentanții producatorului asiatic. Odata cu acest anunț, Lexus a publicat și o imagine…

- In prezent, Land Rover Defender poate fi comandat in doua variante de caroserie: 90 și 110. Britanicii, insa, pregatesc o a treia varianta, una care va fi poziționata in partea superioara a gamei. Numele ei este Defender 130 și o putem vedea in imaginea teaser tocmai postata de catre producatorul britanic…

- Primele imagini stiintifice si color surprinse de telescopul spatial James Webb, cel mai puternic lansat vreodata pe orbita, ar urma sa fie facute publice la jumatatea lunii iulie, a anuntat luni un responsabil din cadrul programului.

- Telescopul spațial James Webb, situat la 1,5 milioane de kilometri de Pamant, a finalizat faza de aliniere a instrumentelor sale științifice, care sunt acum operaționale pentru a explora cele mai indepartate zone ale Universului, a anunțat NASA, citata de AFP.