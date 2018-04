Stiri pe aceeasi tema

- La scurt timp dupa ce CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a dezvaluit ca Nicole Cherry a ramas fara iubit din cauza unei bune prietene, telefonul artistei a inceput sa sune. Daca inițial nu a dorit sa comenteze subiectul, ulterior, tanara cantareața a avut o reacție. Mai mult, și Diana, noua iubita…

- Katarina, fiica vitrega a lui Andrei Gheorghe, a avut o relație foarte apropiata cu prezentatorul de radio, in ciuda divorțului de mama ei, și este extrem de afectata de trecerea in neființa a acestuia. In primele zile, șocul pierderii tatalui a fost atat de mare, incat abia dupa trei zile a conștientizat…

- Tatal a doi copii, Radu (16 ani) și Ana Violeta (10 ani), Ștefan Banica Jr. este un barbat implinit! Fata pe care o are din relația cu Andreea Marin nu a fost expusa public prea des. Ambii parinți ai fetiței s-au abținut din a posta fotografii in care apare Violeta. Recent, Ștefan Banica Jr. a […] The…

- O mama disperata risca inchisoarea pentru ca a importat un medicament ilegal in Marea Britanie, in speranța ca ii va prelungi viața fiicei sale care este bolnava in stadiu terminal. Sandra Munford, 53 de ani, a cheltuit lunar cate 1.300 de lire sterline (aproximativ 1.500 euro) pentru ulei de canabis,…

- O familie din județul Calarași traiește clipe cumplite! Fiica lor de doar trei anișori a disparut de acasa și, in ciuda eforturilor facute, deocamdata, micuța este de negasit. Polițiștii sunt in alerta maxima și fac tot ce pot ca sa o gaseasca pe Giulia in viața. Giulia Ionela Gabriela Colgiu, fetița…

- Fiica lui Andrei Gheorghe a reacționat dupa ce in media au aparut poze cu Andrei Gheorghe mort. Anastasia Gheorghe a facut un apel catre presa pentru a proteja imaginea tatalui ei. Tanara le-a cerut jurnaliștilor sa fie alaturi de ea, chiar daca l-au cunoscut sau nu pe omul de radio. Ea vrea sa pastreze…

- Liviu Varciu și Anda Calin o boteaza astazi pe fiica lor, Anastasia. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, va transmite imagini live de la fața locului. La petrecerea de botez vor participa circa 400 de persoane, iar printre cei care vor canta la eveniment se numara Adi Minune și Jean de la Craiova.…

- Dinspre Marea Mediterana se genereaza un ciclon atmosferic ce aduce in continuare un val de viscol. Ca urmare ninsorile se vor extinde din nou, cuprinzand Oltenia, Muntenia, Dobrogea, partea de sud a Moldovei. Vor fi sub avertizare cod portocaliu judetele: Giurgiu, calarasi, Ialomita, Constanta, Tulcea,…